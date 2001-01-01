На аукционе в Англии продают простыни Адольфа Гитлера

1 января 2001, 00:00

На международном аукционе в Англии выставлены простыни, которые использовал во время своего проживания в Мюнхене Адольф Гитлер. Он состоится в ближайший вторник в Бристоле, пишет ИТАР-ТАСС.

Стартовая цена простыней, на которых вышиты монограммы Гитлера, свастика и имперские орлы, - 4,5 тыс долларов.

Личное постельное белье фюрера было продано в 1945 году смотрительницей его мюнхенского дома - Анни Винтер. Несколько лет назад они были приобретены в Германии частным коллекционером. Сейчас он выставляет их на английский аукцион «Дрэвиттс».

«Такие вещи как простыни очень редко попадают на антикварные торги», - заявил, комментируя ситуацию, британский аукционный специалист Малкольм Клэридж.

Как сообщалось, 14 ноября, с молотка на аукционе Christie's в Женеве.ушли наручные часы Rolex, которые в восьмом фильме Бондианы 1973 года «Живи и дай умереть» носил британский актер Роджер Мур.

Часы знаменитого агента британской секретной службы МИ-6 были созданы специально на основе выполненной в стальном корпусе дайверской модели Rolex Oyster Perpetual Submariner. Их заднюю крышку украшает надпись «Roger Moore 007».

Перед началом аукциона часы были оценены в 200-400 тысяч швейцарских франков (220-440 тысяч долларов).

В ходе торгов они покупателя не нашли, однако после того, как лот был пропущен, на него поступило подходящее предложение. С учетом комиссии итоговая стоимость часов Джеймса Бонда составила 219 тысяч швейцарских франков (242,6 тысячи долларов).

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