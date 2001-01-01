Роналду: "Мы были лучше Германии"

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Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что его команда в поединке с немцами играла лучше притивника.

"Да, мы расстроены результатом, но никак не игрой, которую показали. Мы были лучше Германии", - цитирует Роналду abola.pt.

"Во втором тайме у немцев кроме гола и моментов реальных не было. Мы же дважды в матче попадали в каркас ворот. Нам откровенно не повезло, из-за чего, конечно же, расстроились. Мы наиграли на победу, или хотя бы на ничью".

В то же время, португалец уверен в успехе на Евро-2012: "В 2004-м году мы тоже начали турнир с поражения, от Греции, но дошли до финала. В следующем матче нужно обязательно обыгрывать Данию".

Как ранее писал Главред, 9 июня сборная Португалии проиграла в поединке со сборной Германии со счетом 1:0.

фото: УЕФА

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