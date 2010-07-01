У Германии новый президент

Новым президентом Германии стал представитель партии Христианско-демократический союз Кристиан Вульф. Премьер-министр северогерманской федеральной земли Нижняя Саксония избран сегодня на этот пост Федеральным собранием - конституционным органом, созываемым специально для этой цели, сообщает ИТАР-ТАСС. Кристиан Вульф одержал победу лишь в третьем туре выборов. Тот факт, что кандидатура Кристиана Вульфа не прошла с первого раза, ряд немецких политиков расценили как ощутимый «удар» по германскому правительству во главе с канцлером Ангелой Меркель.