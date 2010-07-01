Турция хочет перекрыть дорогу нефти

Турция намерена ограничить движение танкеров, перевозящих нефть через проливы Босфора и Дарданеллы, пишет Интерфакс-Украина со сылкой на Financial Times. Так, турецкое правительство пригласило Chevron, Exxon Mobil и BP на совещание в четверг, чтобы решить проблему. Также на встречу приглашены российские ОАО «Транснефть» и ОАО «Роснефть», трейдеры Glencore, Vitol и Trafigura. «Авария в Мексиканском заливе изменила правила игры. Мы имеем право принять защитные меры», - заявил представитель министерства иностранных дел Турции. В турецких проливах уже были случаи серьезных разливов нефти, например, в 1994 году. Турция может принять новые, более жесткие экологические меры в отношении танкеров. Несколько месяцев назад появился проект документа, который обязывал использовать все возможные маршруты, прежде чем направлять танкеры в турецкие проливы. Трафик нефтетанкеров в проливах уже очень плотный. С началом добычи на новых каспийских проектах или положительными результатами разработки нефтяных месторождений в Черном море (работы ведут Chevron, Exxon Mobil, TPAO и Petrobras) перегруженность проливов может достигнуть пика.