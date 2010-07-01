Азаров лично займется Шевченко

Кабмин утвердил новый состав Организационного комитета по подготовке и празднованию 200-летия со дня рождения Т.Г. Шевченко и 150-летия от дня его перезахоронения. Соответствующее распоряжение Кабинет Министров принял на заседании 30 июня, сообщили Главреду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. В частности, распоряжение предусматривает организацию мероприятий по чествованию памяти Т.Г. Шевченко, работу с его творческим наследием и подготовку к празднованию в 2014 году 200-летия со дня рождения и 150-летия со дня перезахоронения Великого Кобзаря. Согласно решению правительства, Оргкомитет возглавит премьер-министр Украины Николай Азаров. Первым заместителем председателя Оргкомитета назначен вице-премьер-министр Владимир Семиноженко, заместителем председателя Оргкомитета утвержден министр регионального развития и строительства Владимира Яцубу. Кроме того, в состав Оргкомитета вошли руководители ряда министерств и ведомств Украины.