Дубляж будет русским, но сделанным в Украине - Кулиняк

Фильмокопии украинского дубляжа будут изготавливаться на территории Украины. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил министр культуры и туризма Украины Михаил Кулиняк, пишет ИМК. «Если дистрибьютору важно и выгодно сделать фильмокопию на русском языке, он ее может сделать на территории Украины... Все копии дублирования будут изготавливаться на территории Украины... То есть они говорят, что мы делаем 10 копий на украинском языке, 3 копии на русском языке и 2 на молдавском, пожалуйста, но эти копии, которые они, согласно хартии языков, делают языком национальных меньшинств, они титруют на украинском языке. Фильм нам поступает на языке оригинала, т. е. подразумеваются российские фильмы. Они у нас идут на русском языке, что это язык оригинала», - отметил министр. На уточняющий вопрос журналистов, правильно ли они поняли слова министра о том, что все фильмокопии российского дубляжа будут делаться в Украине, то Кулиняк ответил: «Я об этом и говорю. В этом нас поддерживает правительство и Президент Украины, это будет делаться».