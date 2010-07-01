У Лукашенко есть пять дней на вступление в Таможенный союз

Белорусский парламент вечером 30 июня ратифицировал Таможенный кодекс Таможенного союза. Это произошло перед самым окончанием четвертой сессии палаты представителей национального собрания Беларуси. В следующий раз парламент страны соберется только осенью 2010 года. Однако кодекс на территории Беларуси не вступит в силу, пока его не подпишет президент Александр Лукашенко. На это у него есть пять дней, пишет «Lenta.ru». В России и Казахстане единый Таможенный кодекс вступает в силу с 1 июля. Москва и Астана ратифицировали документ еще весной, но Минск этого так и не сделал. Пока Лукашенко не поставит свою подпись под единым кодексом, Таможенный союз будет создан только между Россией и Казахстаном. Двусторонний формат, к которому Беларусь сможет присоединиться позднее, Россия и Казахстан планируют закрепить 4-5 июля в Астане на заседании ЕврАзЭС. Источники утверждают, что до этого в работе союза возможны сбои, хотя Таможенный кодекс и будет действовать. Документы к двустороннему формату союза Россия и Казахстан начали готовить после заседания ЕврАзЭС в мае в Санкт-Петербурге, когда белорусы дали понять, что не намерены ратифицировать кодекс, если Россия сохранит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Российская сторона готова рассмотреть возможность отмены этих пошлин для Беларуси на следующем этапе Таможенного союза - при введении Единого экономического пространства, которое намечено на 1 января 2012 года. Ратификация президентом Белоруссии договора о Таможенном кодексе будет означать согласие Минска на вступление в Таможенный союз на условиях российской стороны. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России был подписан в Минске 27 ноября 2009 года. Введение его в действие было запланировано на 1 июля 2010 года.