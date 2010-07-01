В РФ переживают за русскоговорящих неросиян

Россия должна максимально полно обеспечить свое информационное присутствие в странах Ближнего и Дальнего зарубежья, учитывая потребности русскоязычного населения. К такому выводу пришли участники парламентских слушаний «О положении и поддержке русскоязычных средств массовой информации в государствах СНГ, Латвии, Литве и Эстонии», сообщает ИТАР-ТАСС. В ходе выступлений подчеркивалось, что сегодня в странах СНГ и Балтии чинятся препятствия для нормального развития русскоязычного информационного пространства. «Несмотря на стремление государств - участников СНГ реализовать основную задачу, заложенную принятой в 1996 году Концепцией формирования информационного пространства, сегодня можно с сожалением констатировать появление многочисленных политических и экономических проблем в ее реализации», - говорится в итоговых рекомендациях. В ходе слушаний отмечалось, что информационное присутствие РФ в странах Ближнего Зарубежья за последние 15 лет существенно сократилось. «Современные правящие элиты постсоветских государств в угоду политической конъюнктуре целенаправленно, зачастую используя экономические рычаги, проводят политику вытеснения русского языка, сокращая вещание российских СМИ в своих странах. Образовавшийся информационный вакуум заполняется ресурсами других государств, которые заинтересованы в увеличении своего присутствия на постсоветском пространстве», - отметили участники слушаний.