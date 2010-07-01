Бороться с коррупцией теперь будут церкви

Представители всех украинских церквей хотят единодушно выступить против коррупции. Об этом во время пресс-конференции сообщил предстоятель УПЦ Киевского Патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, пишет ИМК. «Думаю, это тоже вопрос достаточно болезненный для Украины, потому что уже все президенты говорят о том, что они борются против коррупции, но коррупция набирает все больших и больших оборотов. Поэтому мы хотели бы, чтобы церкви заговорили на эту тему, и я думаю, что в ближайшее время мы обсудим этот вопрос на всеукраинском церковном совете», - сообщил Патриарх. Кроме того, он отметил, что Киевский Патриархат ведет переговоры с УПЦ Московского Патриархата на предмет диалога. «Мы очень рады, что в Украине сейчас нет такого обострения отношений между конфессиями. Конечно, существуют конфликты в отдельных селах и городах, но это на местном уровне. В целом же мы достигли согласия», - сообщил предстоятель УПЦ КП.