УПЦ-КП тоже хочет Софию

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ-КП) выступает за предоставление права поочередного проведения богослужений в храме Теплой (Малой) Софии на территории заповедника «София Киевская» для УПЦ-КП и Украинской православной церкви Московского патриархата, пишет Интерфакс-Украина. «Мы против того, чтобы богослужения в Теплой Софии совершала только Украинская православная церковь Московского патриархата. Но согласились бы при условии передачи Софии в поочередное богослужение», - сказал глава УПЦ-КП Филарет (Денисенко) на пресс-конференции в Киеве в четверг. С просьбой решить данный вопрос, таким образом глава УПЦ-КП 29 июня обратился с письмом к президенту Украины Виктору Януковичу. «Мы считаем, что передавать Теплую Софию или даже весь комплекс собора Святой Софии для богослужений необходимо или после преодоления церковного раскола и создания в Украине единой поместной Православной украинской церкви, или на паритетных условиях в поочередное пользование Киевскому патриархату и УПЦ (МП) согласно закону», - говорится в письме. Отвечая на вопрос о реакции на такое обращение со стороны руководства государства, глава УПЦ-КП отметил, что ответа пока не последовало: «Не было видимой реакции… Однако даже если нет ответа, это не означает, что нет реакции». Он также выразил надежду на проведение встречи с Януковичем в ближайшее время, подчеркнув, что пока не представилась такая возможность: «Мы хотим, чтобы Президент Виктор Федорович Янукович встретился с киевским патриархом, как и его предшественники. Мы знаем, что нынешний Президент благосклонно относится к Церкви. Но пока что встречи не было – готовилась, но была перенесена». В свою очередь, ректор Киевской православной богословской академии, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Бориспольский Димитрий (Рудюк) отметил, что УПЦ-КП поддержала решение Президента отпраздновать в 2011 году 1000-летие Софии Киевской и выразила солидарность с современными исследователями, которые приводят аргументы в пользу того, что собор был заложен святым равноапостольным князем Владимиром, а не князем Ярославом Мудрым. «У исследователей имеются достаточно убедительные доказательства, что София Киевская была заложена отцом Ярослава Мудрого - князем Владимиром – в 1011 году», - подчеркнул митрополит Димитрий. Он добавил, что УПЦ-КП хочет отметить юбилей основания Софии Киевской как «центра киевских митрополитов, как центра Киевской митрополии».