Сегодня в центре Харькова произошла перестрелка, информирует УНИАН. Как сообщили в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, инцидент произошел между 16:00 и 17:00 часами по улице Мироносицкой, 63. По данным ЦОС, неизвестный из хулиганских побуждений открыл стрельбу из травматического оружия с резиновыми кулями и попал в жителя Харькова. В ответ на действия злоумышленника потерпевший со своим водителем начали преследовать нападающего и произвели несколько выстрелов в его сторону из собственного травматического оружия. Правонарушителю удалось скрыться с места происшествия. В результате харьковчанин получил незначительные травмы. Мужчину отправили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительно. Работники милиции принимают все необходимые меры по установлению лица, открывшего стрельбу, и его задержанию. В городе введен план «Перехват», сообщили в ЦОС.