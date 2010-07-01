В Виннице перекрыли движение транспорта

В Виннице родственники заключенных перекрыли движение транспорта по ул. Островского, требуя прекратить избиение осужденных, которые содержатся в учреждении исполнения наказаний №1, сообщает УНИАН. Родственники рассказали, что причиной массового избиения осужденных и задержанных в УИН №1 (г. Винница, ул. Островского) стал отказ многих из них покидать камеры для выезда на судебные заседания после того, как 30 июня в помещении для конвоирования Винницкой тюрьмы конвоем «были унижены и жестоко избиты нескольких задержанных». Винницкая правозащитная группа также заявила, что после этого инцидента многие из задержанных отказались в знак протеста выходить из камер. «В ответ администрация УИН №1 приняла решение о введении на территорию учреждения сводного отряда особого назначения сотрудников Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, которые массово бьют заключенных», - сообщают правозащитники. К протестующим родственникам вышел начальник Винницкой тюрьмы Леонид Джура, который сказал, что «никто никого не бил». Он также подтвердил тот факт, что задержанные отказываются ехать в суд из-за того, что будто бы их бьют конвоиры. «Сейчас продолжается проверка этого заявления», - добавил Джура.