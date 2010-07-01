В Центральном парке Харькова «ожил» палаточный лагерь

Защитники деревьев в Центральном парке Харькова, участвующие в движении гражданского сопротивления «Зеленый фронт», вечером 30 июня возобновили палаточный лагерь около территории вырубки деревьев в парке. Об этом сказано сообщении участвующей в акции экологической группы «Печенеги», информируют Українські Новини. Такое решение связано с продолжением вырубки деревьев на территории парка. 30 июня активисты «Зеленого фронта» зафиксировали расширение просеки. По их словам, работники при этом нарушали технику безопасности, среди них были замечены несовершеннолетние, работа велась без документов. Работники высказали угрозы физической расправы в адрес юриста-правозащитника Максима Корниенко и ряда других активистов. Адресаты угроз обратились по этому поводу в милицию. В лагере «Зеленого фронта» установлены 6 палаток и находятся до 50 защитников деревьев. Утром рабочие протянули оградительные ленты таким образом, что часть палаток, находившихся за ограждением, попала на его территорию. Милиция потребовала от активистов передвинуть палатки. Защитники деревьев выполнили это требование. В течение дня 1 июля вырубка деревьев не производилась, однако работы на территории просеки продолжались. «Зеленый фронт» объявил общий сбор своих участников в районе вырубки утром 2 июля для блокирования строительных работ на просеке на основании решения комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы №74/1 от 30 июня о приостановке деятельности по сооружению автодороги в парке им. Горького в Харькове. Как сообщалось, 19 мая исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение о строительстве новой дороги, для чего разрешил вырубить на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького 503 дерева.