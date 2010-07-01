МВД открестилось от милиционера-наркоторговца

Главное управление Министерства внутренних дел в Харьковской области опровергает информацию Службы безопасности Украины о работе в милиции задержанного по подозрению в сбыте наркотиков в Харькове Евгения Бурлакова. Об этом сообщила начальник центра общественных связей ГУ МВД в Харьковской области Лариса Волкова, информируют Українські Новини. По словам Волковой, Бурлаков ранее занимал должность сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, позднее - начальника криминальной милиции по делам детей ГУ МВД. Однако последним местом его работы было линейное управление на Южной железной дороге Управления МВД на транспорте, откуда он был уволен. Как сообщила начальник сектора связей с общественностью линейного управления Лариса Ермакова, Бурлаков 30 апреля был уволен с занимаемой должности начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а 1 июня он был уволен из рядов органов внутренних дел за нарушение дисциплины и законности. Таким образом, на момент задержания Бурлаков в милиции не работал. Как сообщал ранее прокурор Харьковской области Василий Синчук, после задержания Бурлаков пытался выброситься из окна 5 этажа здания прокуратуры области, куда его привезли для проведения следственных действий. Бурлаков взобрался на подоконник с намерением прыгнуть из окна, однако работникам прокуратуры и Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы в Харьковской области удалось отговорить его от этого шага. СБУ 26 июня задержала работника милиции и еще 5 человек по подозрению в поставке и распространении больших партий концентрата маковой соломки и опия в Харькове. Группировку возглавлял 32-летний майор милиции, занимающий руководящую должность в одном из подразделений ГУ МВД в Харьковской области. Кроме него в состав группы входили еще 5 жителей Харькова.