В Крыму объявили чрезвычайную ситуацию

В результате сильных дождей 30 июня - 1 июля в городе Красноперекопске АР Крым были подтоплены жилые дома, усадьбы, садовые участки. В связи с этим местные власти объявили чрезвычайную ситуацию местного значения. Как сообщили в пресс-службе Республиканского комитета АР Крым по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, подтопления происходили по причине выпадения большого количества осадков, достигавших в некоторых районах 90 миллиметров за час (в среднем по Крыму за неделю - 50 миллиметров), а также вследствие значительного поднятия грунтовых вод. В городе Красноперекопске в ночь на 1 июля произошло подтопление 60 домов и 22 усадеб по улице Мичурина, Первушина и Пирогово, а также участков двух садово-огороднических товариществ. По данным Рескомводхоза АР Крым, такие сильные осадки выпадут еще 2 июля, а в течение следующей недели их интенсивность будет уменьшаться, информирует Лига.