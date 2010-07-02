Россиянина за шпионаж в Крыму осудили на 8 лет

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина России за то, что он собирал в Крыму секретную информацию для Китая Апелляционный суд Крыма признал россиянина виновным в шпионаже в середине июня, однако прокуратура распространила информацию о приговоре только четверг, сообщает «Фокус» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма. «Сборщик данных, которые составляют государственную тайну, был пойман на одном из крымских военных полигонов в середине июля прошлого года», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма. В то же время не уточняется, кому принадлежит данный полигон: Вооруженным силам Украины или Черноморскому флоту России, подразделения которого базируются в Крыму.