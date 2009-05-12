Обновленный Быков вне закона?

Понятно, делать черно-белые картины цветными у нас в стране не умеют. Считается, что и учиться не надо, поскольку осталось еще фильмов с 50, которые можно было бы «раскрасить», а ради такого количества не стоит покупать дорогое оборудование и готовить специалистов. Можно просто обратиться к профессионалам. Например, в Соединенных Штатах этим занимается студия «Legend Films». Режиссер колоризации картины «В бой идут одни старики» Игорь Лопатенок обратился именно к этой компании, а также к специалистам из Индии. По его словам, пленку полностью реставрировали, восстановили звук, и «кадр в кадр» возобновили цвет, над которым работали очень долго. Кстати, в России тоже взялись за колоризацию известного героического сериала Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Правда, там решили сделать это собственными силами, с помощью разве что консультантов из разных стран. Игорь Лопатенок утверждает, что это значительно испортило саму картину – она была перемонтирована, некоторые кадры были изъяты, звук изменен. В случае же фильма Леонида Быкова за дело взялись серьезно и скрупулезно, чтобы не упустить ни одного движения, ни одного поворота, ни одного самого тихого звучания, возобновили цветной видеоряд и сделали современное Dolby Surround

Самое интересное, что права на демонстрацию обеих новых версий принадлежат российской «Первой видеокомпании». Но в случае с фильмом «В бой идут одни старики», как оказалось, все не так однозначно.

Рекламу по телеканалу «Украина» новой, колоризованной, версии ленты Быкова активно крутили за неделю до Дня Победы. На Первом российском телеканале ОРТ эту версию анонсировали четыре недели подряд, а 9 мая показали в прайм-тайм. Зато телеканал «Украина» выделил для показа более «скромное» время – 13.30.

Впрочем, такую «несимметричность» исправила, так сказать, помпезная презентация картины – так, будто сам Быков должен был говорить на ней приветственное слово – в одном из столичных кинотеатров. 9 мая, усилиями Бориса Колесникова и других активистов Партии регионов для киевлян-ветеранов Великой Отечественной войны был организован просмотр нового варианта любимого миллионами бывших советских граждан фильма.

За час до киносеанса ветеранов привезли в кинотеатр. Они были празднично одеты, с цветами, счастливые, улыбающиеся, некоторые из них едва передвигались из-за слишком преклонного возраста. Поскольку старенькие герои приехали раньше, они имели возможность присутствовать на пресс-конференции с участием главных инвесторов, режиссера и продюсеров колоризации картины.

Презентовали новых «Стариков» пышно, используя множество пафосных слов: «Мы сделали это для потомков!», «Мы не экспериментировали на святом!», «Мы не изменили ни единого кадра!», «Мы сделали святое дело – осуществили мечту Леонида Быкова!», «Мы подарили новую жизнь фильму, теперь его будет смотреть молодежь!» – выкрикивал режиссер и идейный вдохновитель колоризации Игорь Лопатенок. «Благодарим (так хочется сказать «товарища») Шуфрича за (но продолжить «наше счастливое пребывание в титрах кино-шедевра») возможность завершить этот кропотливый труд! Без него этого события просто не было бы! Благодарим других членов Партии регионов за понимание и финансовую поддержку!» - так «услаждал слух» регионалов, присутствующих на пресс-конференции, исполнительный продюсер Марина Лопатенок. Кстати, «раскрасить» картину стоило полмиллиона гривен. Сам Нестор Иванович рассказал, что товарищи по партии обратились к «друзьям-предпринимателям» и те приобщились к большому, как он отметил, делу. За свои деньги они взялись представить премьеру на телеканале и в кинотеатре абсолютно не ради пиара («Это вы сделали такой вывод, кроме вас никто так не подумал», - сказал мне господин Шуфрич. «Еще бы! - подумала я, - ветераны, вероятно, и не подозревают, что циничность современных реалий поистине не знает границ, а журналисты, которые пришли на презентацию, традиционно стремились «снять тусовку» с участием беременной Бережной, Эль Кравчука, Василия Волги и других сомнительных «випов»), потому что величественный фильм Леонида Быкова не предполагает пиара. С последним невозможно не согласиться. Но кто сегодня обращает внимание на подобные «мелочи»?

Излишне говорить, что благодарные ветераны, у которых, будем откровенными, не так много праздников, были тронуты вниманием и едва не становились в очередь, чтобы поблагодарить «вашего Нестора и вашего Игоря за этот замечательный фильм». Вот так! Легендарную картину сегодня «дарят», не стесняясь, люди, которые не имеют никакого отношения к ее созданию. Более того, эти люди проигнорировали категорически негативное отношение семьи Леонида Быкова к колоризации, не говоря уже о помпезных презентациях с использованием имени выдающегося режиссера.

Дочь Леонида Быкова Марьяна глубоко потрясена этой ситуацией. Она утверждает, что ни семья, ни Национальная киностудия имени Довженко, которой принадлежат авторские права, не давала согласия на колоризацию ленты, соответственно, и Министерство культуры и туризма Украины не выдало компании прокатного свидетельства на показ. Иными словами, демонстрация новой версии картины осуществлялась незаконно. «Я звонила на телеканал «Украина», послала письмо, они также получили письма от Министерства, – рассказывает Марьяна Быкова. – В письмах говорилось о том, что фильм не рекомендуется демонстрировать, потому что это нарушение авторских прав. Но они, имея эти документы, не имея никаких юридических, я уж не говорю о нравственных правах, им не знакомы подобные понятия, все равно показали этот, так сказать, восстановленный, а на самом деле оскверненный, фильм! Они видишь ли делают подарок ветеранам! А почему они делают подарок, украв перед этим то, что они дарят?» – в запале спрашивала дочь режиссера.

В свою очередь, председатель Государственной службы кинематографии Министерства культуры и туризма Украины Анна Чмиль убеждена, что компания «Trade Entertainment», выигравшая тендер на восстановление картины осенью в 2008 году, нарушила авторские права и поэтому вопрос может рассматриваться в суде. «Компания только известила Национальную киностудию Довженко и семью Быкова, как правопреемников, что фильм будут колоризировать, – говорит Анна Чмиль. – Никаких переговоров не было. Разрешения на колоризацию ни студия, ни наследники режиссера не давали, поэтому демонстрация этой версии незаконна, это нарушение соглашения, потому Министерство прокатного свидетельства и не выдало. Я думаю, что киностудия и правопреемники Быкова будут обращаться в суд. Мы также обратились к российской стороне и предупредили о том, что возможно такое развитие событий».

Впрочем, то, что презентационный показ цветной версии ленты «В бой идут одни старики» осуществлялся фактически незаконно, с пиратского носителя, организаторов акции абсолютно не смущало. Расчет был правильным: зрители вряд ли заинтересуются подробностями процесса, да и цветной фильм более легок в восприятии. А откровенное нарушение закона «прикроют» влиятельные друзья.

Сегодня, благодаря новейшим технологиям, черно-белое кино легко раскрашивается, а в титрах дописываются имена тех, кто «подарил шедевру второе дыхание». То есть, если ты никогда не сможешь стать гением хотя бы в чем-то, можно найти возможность вписать свое имя, например, рядом с именем выдающегося режиссера. Можно, конечно, упрекнуть в том, что это не принципиально, мол, во всевозможных нравственных тонкостях массовый зритель не стремится разбираться, только бы фильм был цветным и с хорошим звуком.

«Не смейте использовать имя Леонида Быкова, – призывает Марьяна Быкова всех кинематографистов и «сочувствующих». – Создайте свой шедевр, учтите ошибки Быкова, сегодня вам ничто не мешает сделать гениальный фильм о войне, но пусть он будет вашим! Не воруйте, не будьте «черными археологами». Мой отец когда-то говорил, что существует отдельная категория людей, он их называл стервятниками, это те, кто охотно встанут на тело покойного, чтобы выглядеть на двадцать сантиметров выше. Он говорил, что таких людей становится все больше. Именно они сегодня и опорочили память об отце этой «обновленной версией». Наш прозорливый отец оказался как всегда прав».