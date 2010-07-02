Шуфрич: Дамбу на Дунае должно было прорвать еще 1 июля

Дамбу на Дунае должно было прорвать еще в четверг, 1 июля. Об этом глава МЧС Украины Нестор Шуфрич сообщил в ходе пресс-конференции в Одессе 2 июля, сообщает «Ревизор». «Эта дамба рассчитана на паводки, которые происходят раз в 10-40 лет. Первый паводок был в 2006 году, второй – зимой этого года. Нынешний уже третий по счету. Спасибо строителям за то, что она все еще держится», - сказал Шуфрич. По его словам, если прорыв все же случится, вода обрушится на села Орловка и Новосельское. Волна будет около полутора метров в высоту и будет двигаться со скоростью 20 км/час. «Мы опасаемся прорыва со дня на день», - признался министр. Специалисты Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды в Дунае – еще на 4-5 сантиметров.