Зарубежные партнеры ТВі подали на Украину в суд

Зарубежные партнеры телеканала ТВі подготовили и подали ряд исков в международные суды, в частности, против государства Украина. Об этом на пресс-конференции в «Информальянсе» 2 июля заявил генеральный директор ТВі Николай Княжицкий, сообщает «Телекритика». «У нашего канала есть партнеры за рубежом. Они уже понесли определенные убытки в связи с теми действиями, которые ведутся относительно нашего канала. Мы будем подавать и уже подали иски в международные судебные организации. И эти иски, в том числе, будут к государству Украина», - сказал он. По просьбе журналистов уточнить, кто является истцами и в каких судах, Княжицкий сказал, что ТВі сделает пресс-релиз на этот счет. «Мы уже подали иски в международные суды. Это наши партнеры, инвестировавшие в нашу компанию, связанные рядом соглашений, связанные с теми лицензиями, которые мы получили», - сказал он.