ТСН обвинила «Украинскую правду» в несоблюдении журналистской этики

ТСН просит журналистов «Украинской правды» придерживаться принципов профессиональной этики, когда пишут о своих коллегах. Открытое письмо к «УП» размещено на сайте ТСН телеканала 1+1 за подписью шеф-редактора Алексея Рогатника. В письме, в частности, говорится: «Последнее время «Украинская правда» пристально следит за редакционной работой ТСН. Это могло бы льстить, если бы речь шла о реальных событиях в коллективе. Последний же пассаж «Правды» о «цензуре на ТСН» - не только фальшивка. Он выставляет в неприятном свете одного из сотрудников нашей редакции, журналиста Григория Жигалова. Журналисты «Украинской правды» пошли на провокацию и использовали слова Жигалова в своей интерпретации, рассказывая историю о якобы отцензурированном сюжете о конфузе, произошедшем на бизнес-форуме Украина – Шри-Ланка с участием Президента Украины Виктора Януковича. «Мои слова преподнесли некорректно, - заявил Жигалов. - В первую очередь, хочу подчеркнуть - не источники на 1+1 «сообщили» «Украинской правде» (т.е. пожаловались, как это подано в опубликованном сообщении), а корреспондент «Украинской правды» в частном общении спросил у меня, правда ли, что материал не был показан в эфире. Я подтвердил, что материала в эфире не было, и добавил, что причины мне неизвестны. (На телевидении причин может быть десятки – от технических сбоев до банального «не успели».) Когда мне стало известно, что содержание нашей беседы собираются опубликовать, я еще раз подчеркнул, что не был участником тех событий, поэтому не знаю причин, по которым сюжет не вышел в эфир. Публикация «Украинской правдой» того или иного материала – это внутреннее дело редакции «Украинской правды», и я не имею права на него влиять, но я попросил, чтобы детали журналисты узнавали непосредственно у выпускающего режиссера или редактора ТСН. Несмотря на это, журналист «Правды» опубликовал сообщение в придуманной собою интерпретации. При этом добавив, что якобы его «собеседник» на «1+1» заявил, что материал пошел в ночном выпуске, так как этот выпуск является менее приоритетным и поэтому менее цензурируется. Это утверждение также является ложью. А слова «менее приоритетный» по отношению к любому выпуску ТСН, является для каждого из нас по меньшей мере оскорбительным. Мы не обсуждаем «на стороне» технические нюансы и редакционную политику нашего канала, не даем никому по этому поводу отчет. Но на этот раз, в виде исключения для «Украинской правды», готовы рассказать, что сюжет о конфузе с банером на бизнес-форуме не вышел в 19.30 по сугубо техническим причинам – а именно из-за отсутствия видеоряда. Более того, этот сюжет в принципе был инициирован редакторами ТСН, над ним работали в последний момент и просто не успели получить из пула достаточно качественное изображение той самой буквы «ы». А цитата «Украинской правды», со ссылкой на «собеседника» о том, что сюжет был смонтирован задолго до основного выпуска, является ложью… Мы обращаемся к нашим коллегам из «Украинской правды» с просьбой быть корректными и соблюдать элементарные законы журналистской этики».