Командир «Беркута» просит возбудить уголовное дело против журналиста

Командир полка «Беркут» Владимир Александров просит возбудить уголовное дело в отношении журналиста «Нового канала» Сергея Кутракова. Об этом говорится в жалобе Александрова в Шевченковский райсуд города Киева на возбуждение прокуратурой уголовного дела по факту умышленного препятствования профессиональной деятельности журналиста Кутракова, которая есть в распоряжении Украинской правды. Тогда прокуратура установила, что 8 апреля в помещении Украинского дома корреспондент телеканала, выполняя редакционное задание, проводил съемку сюжета об открытии фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН УПА». Его внимание привлекли люди, которые выкрикивали националистические лозунги и которых охранники начали выводить из зала в коридор служебного выхода. Эти события Кутраков начал фиксировать на камеру, «в связи с чем охранники, препятствуя законной профессиональной деятельности журналиста, насильно вытолкнули корреспондента телеканала из коридора служебного выхода, нанеся ему при этом телесные повреждения». Теперь командир полка «Беркут» просит суд отменить постановление о возбуждении этого дела и возбудить дело в отношении Кутракова по 5 статьям Уголовного кодекса. В частности, за хулиганство; передачу или собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью государства; сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа; заведомо ложное сообщение о совершении преступления; заведомо ложное свидетельство. «Имеет место умышленное препятствование работникам милиции при исполнении ими служебных обязанностей, хулиганство и заведомо ложное сообщение о преступлении и попытка нарушения закона о государственной тайне в целях дискредитации органов МВД в обществе и уничтожения уважения к правоохранительным органам», - говорится в документе.