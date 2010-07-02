Завтра в Украине будет тепло и дождливо

3 июля в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью небольшой, днем местами грозы, град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов. В Карпатах местами кратковременный дождь, ночью небольшой, температура ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине местами кратковременный дождь, ночью небольшой, температура ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23 градуса. В Трускавце местами кратковременный дождь, ночью небольшой, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса. В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +22...+24 градуса. На севере Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью небольшой, днем местами грозы, град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, ночью местами небольшие, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью небольшой, днем местами грозы, град, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +25...+30 градусов. В Ялте местами кратковременный дождь, температура ночью +20...+22 градуса, днем +27...+29 градусов. 2 июля температура воды в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.