Корабль «Прогресс» не смог пристыковаться к МКС

При стыковке грузового корабля «Прогресс М-06М» с Международной космической станцией (МКС) возникли проблемы, передает РБК-Украина. Как сообщили в Центре управления полетами, корабль пролетел мимо станции. В настоящее время «Прогресс» удаляется от МКС, при этом происходит его неконтролируемое вращение. Как заявили в Роскосмосе, очередная попытка стыковки «Прогресса» с МКС предварительно намечена на 4 июля с.г. Представитель ведомства добавил, что грузовой корабль и МКС находятся в работоспособном состоянии, с ними поддерживается связь. Напомним, ракета-носитель «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-06М» была запущена с космодрома Байконур 30 июня с.г. Грузовой корабль должен был доставить на МКС более 2 тыс. 600 кг различных грузов, в числе которых топливо, запасы сжатого кислорода, продукты питания, вода, научная аппаратура, дополнительное оборудование для российского и американского сегментов станции, а также посылки для экипажа. На МКС находятся шесть человек - трое российских и трое американских астронавтов. Напомним, в мае грузовой корабль «Прогресс» с цифровой системой управления из-за сбоя в работе аппаратуры не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, потому был пристыкован в ручном режиме.