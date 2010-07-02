В Минске захоронены останки неизвестных солдат трех войн

В Минске сегодня были захоронены останки неизвестных солдат трех российских войн – Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой отечественной войны, пишет БЕЛТА. Их захоронили в строящемся в Минске храме-памятнике. Останки солдат обнаружили спецподразделения министерства обороны Беларуси во время поисковых экспедиций. Было установлено, что часть останков принадлежит неизвестному участнику войны 1812 года, погибшему в боях с французскими войсками под командованием Мюрата. Также найдены останки солдата Первой мировой войны, погибшего в августе 1915 года под Гродно при сдерживании наступления кайзеровских войск. Третий неизвестный солдат - боец Великой отечественной войны, павший в ноябре 1943 года после форсирования Днепра под Лоевом. На церемонии присутствовали руководители страны, высшее духовенство, представители Белорусских ВС и около 50 тыс. жителей Минска, передает «Lenta.ru». «Мы сегодня захоронили останки неизвестных солдат. Они наверняка были молодыми. Они были чьими-то детьми. Давайте сделаем так, чтобы наши дети жили спокойно и мирно, чтобы нам никогда не пришлось хоронить детей. Во имя этого стоит жить! За это надо бороться», - сказал Александр Лукашенко.