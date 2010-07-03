В Перу автобус упал с обрыва, есть погибшие

При падении автобуса с обрыва на юге Перу погибли, по меньшей мере, восемь человек, 15 получили ранения. «Авария произошла в пятницу на 619-м километре Южного Панамериканского шоссе возле населенного пункта Чала в регионе Арекипа. Междугородный автобус, в котором находился 31 пассажир, потерял управление на крутом повороте и упал с обрыва высотой в 15 метров. Пять человек погибли на месте, еще трое скончались по пути в больницу. Госпитализированы 15 раненых», - заявил представитель местной полиции, передает «Газета.ru». По его словам, число жертв может возрасти, так как состояние некоторых из пострадавших врачи оценивают как тяжелое. По предварительной версии, причиной аварии могло стать несоблюдение водителем автобуса скоростного режима на опасном участке дороги.