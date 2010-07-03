Дунай почти прорвал дамбу

Водозащитная дамба на участке от Рени до Измаила протекла за последние сутки в 10 местах. Как сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич на совещании в Одесской ОГА, вода из Дуная уже переливается через асфальтовое полотно автодороги Одесса-Рени, сообщает УНИАН. По его словам, в случае прогнозируемого специалистами прорыва дамбы, первыми придется эвакуировать жителей сел Орловка и Новосельская Ренийского района, а в целом под угрозой подтопления около десяти тысяч жителей из 18 населенных пунктов Придунавья. Шуфрич отметил, что «высота паводковой волны может достичь 1,5 м, а скорость движения - 20 км/ч«. По его словам, в районах, находящихся под угрозой затопления, уже сосредоточено 120 единиц техники и 568 сотрудников МЧС, министерств обороны и внутренних дел, а также Дунайского бассейнового управления водных ресурсов. Здесь же сконцентрирован пассажирский транспорт, который сможет быстро эвакуировать людей. Одной из причин нынешнего подъема уровня воды в Дунае на совещании названо заиление дна реки. «Если по паспорту Госкомитета водного хозяйства глубина судоходного канала составляет 5 метров 50 сантиметров, то по факту - только 3 метра 40 сантиметров», - заявил Шуфрич. Он отметил, что необходимо использовать все возможности, чтобы минимизировать последствия возможного поднятия уровня реки. В первую очередь, нужна расчистка от заиления дунайского судоходного пути, что не менее важно, чем строительство современных водозащитных гидросооружений. Специалисты-гидрологи прогнозируют пик дунайского паводка на 3-5 июля.