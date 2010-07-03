В субботу будут проведены коррекции орбиты корабля «Прогресс»

Две коррекции орбиты космического грузовика «Прогресс М-06М» будут проведены в субботу перед повторной попыткой стыковки с МКС, об этом сообщил представитель НАСА, передает «Lenta.ru». «Завтра, по предварительным данным, должны состояться две коррекции орбиты полета космического грузовика для обеспечения оптимальных условий намеченной на воскресенье повторной попытки пристыковать его к МКС. В субботу в районе 16.00 мск ЦУПы Москвы и Хьюстона проведут совместное совещание для уточнения деталей намеченной на 20.00 мск воскресенья повторной попытки стыковки», - сообщили в НАСА.