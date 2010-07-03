В Риме объяснение в любви по-русски приняли за оскорбление Папы Римского

В Риме на стенах одного из самых почитаемых католических храмов «Санта скала» сегодня обнаружили надпись «на непонятном языке». Вся местная пресса сообщила, что неизвестный вандал написал у входа в храм проклятья и оскорбления в адрес папы римского Бенедикта ХVI. От имени столичных жителей свою солидарность выразил понтифику мэр Рима Джанни Алеманно. Кардинал Агостино Валлини, папский викарий Рима, заклеймил «оскорбительные нападки на римского первосвященника», передает «Газета.ru». Некоторое успокоение в этот ажиотаж внес корреспондент ИТАР-ТАСС, который перевел для службы печати Святого Престола смысл «кощунственной» надписи: «Я люблю тебя, Вера!». И подпись: «Ваня».