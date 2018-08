Дочь бывшего президента США Билла Клинтона и госсекретаря Хиллари Клинтон Челси Клинтон выйдет замуж 31 июля, сообщает Associated Press. По данным издание The New York Post, свадьба пройдет в усадьбе Астор Кортс в пригороде Нью-Йорка, передает Utro.ru. Чейси выходит замуж за Марка Мезвински, с которым уже давно встречается.