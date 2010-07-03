В Украине проходит конкурс журналистов светских СМИ

С 1 июня, в Украине проходит новый конкурс среди журналистов светских СМИ, освещающих православную тематику. Мероприятие организовано при поддержке Украинской Православной Церкви, Национального союза журналистов Украины и Общества Православных мирян Украины. Жюри Всеукраинского журналистского конкурса «Глаголь!» (Православие в зеркале светской прессы) возглавили Предстоятель Украинской Православной Церкви, Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, а также глава НСЖУ Игорь Федорович Лубченко, сообщает сайт opmu.info. К участию в конкурсе приглашаются авторы и творческие коллективы столичных и региональных СМИ. Он продлится четыре месяца, а подведение итогов состоится 23 ноября в Киево-Печерской Лавре и приурочено к 75-летнему юбилею Его Блаженства, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Цель конкурса - заинтересовать журналистское сообщество духовной проблематикой, поощрить создание творческих работ, посвященных традиционным морально-нравственным ценностям нашего народа, сформированных и распространяемых Православной Церковью, укреплению духовной и культурной общности православных народов.