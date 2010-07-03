В Британии продается улица за 1,9 млн евро

Одна из британских жилищных ассоциаций выставила на продажу за почти €1,9 млн целую улицу в области Котсволдс графства Глостершир. Новый владелец улицы получит два дома: один - на 13, второй - на 11 квартир; также небольшой особняк с тремя спальнями, магазин, несколько садов, газоны, лужайки и парковку. Улица находится на территории, которая входит в список культурно-исторического наследия Великобритании, передает «Газета.ru». Кроме того, небольшой особняк на улице построен на развалинах здания 16-го века. Заявки на покупку принимаются до 26 июля, при этом владеющая в данный момент улицей жилищная ассоциация ожидает, что новый покупатель будет использовать недвижимость под сдачу.