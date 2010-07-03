Российскую империю построили украинцы - ПР

Украинцы не должны отказываться от того вклада, который они сделали в существование Российской империи. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат от Партии регионов Юрий Болдырев, пишет ИМК. «Украинцы были господствующей группой, нацией в составе империи. Они сделали самый большой вклад в строительство этой империи, они ее создали. Выходцы из Украины провели все реформы в этой империи», - подчеркнул Болдырев. По его словам, неприемлемым является отказ украинцев от того вклада, который они сделали в существование Российской империи на протяжении 300 лет.