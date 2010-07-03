В Киргизстане появился официальный президент

Роза Отунбаева пообещала не жалеть сил ради создания в Киргизстане новой политической культуры, основанной на неукоснительном соблюдении законности. Соответствующее заявление она сделала сегодня во время официальной церемонии вступления в должность президента. Председатель ЦИК вручил Отунбаевой президентское удостоверение, а также штандарт и нагрудный знак, сообщает ИТАР-ТАСС. «Буду принципиально и последовательно требовать от всех ветвей власти ее обеспечения, - подчеркнула она. - Новая политика не может строиться на фантазиях и иллюзиях, она должна стать реальной и результативной». По мнению Отунбаевой, в результате состоявшегося 27 июня референдума по проекту новой конституции удалось провести «революционные изменения в политической системе государства» и «открыть возможности для установления реального народовластия». При этом она выразила уверенность, что уже в ближайшее время народ республики «почувствует реальные позитивные сдвиги в данном направлении». «Во-первых, с сегодняшнего дня в Киргизстане начинается новая политическая фаза, народ выбрал сегодня новый фундамент для строительства независимого государства, систему парламентского правления, - продолжила президент. - Мы пришли к ней не от безысходности, взвесив все «за» и «против», учитывая исторический опыт страны, характер и традиции народа, мы убедились в том, что парламентское правление является наиболее подходящим для нас». Во-вторых, по ее словам, новая власть готова к «конструктивному сотрудничеству» со всеми политическими силами, плюрализму мнений, свободе слова, защите прав человека, конкуренции идей, честному диалогу. В-третьих, политика нового киргизского руководства отныне будет опираться «на социальные запросы населения». Отунбаева также заверила, что четко осознает всю возложенную на нее полноту ответственности. «Вместе с тем, в этот сложный исторический момент я ожидаю поддержки от всего моего народа, от политических единомышленников и понимания со стороны оппонентов», - отметила она.