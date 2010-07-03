В Конго при взрыве цистерны погибли 200 человек

Пять ооновских миротворцев оказались в числе 200 жертв взрыва цистерны с топливом в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщили сегодня представители стабилизационной миссии ООН в ДРК, пишет ИТАР-ТАСС. Трагедия произошла в пятницу поздно вечером недалеко от границы с Бурунди в небольшой деревне, расположенной на дороге между городами Букаву и Увира. Согласно информации местных властей, тягач с цистерной перевернулся, по всей видимости, из-за того, что водитель потерял управление. Большая часть погибших в момент взрыва находилась в близлежащем баре и смотрела матч чемпионата мира по футболу между сборными Ганы и Уругвая. Некоторые попытались воспользоваться ситуацией и украсть вытекающее топливо.