РФ будет отправлять мигрантов на Дальний Восток

Президент России заявил о необходимости привлекать мигрантов и соотечественников на Дальний Восток, а не в Сибирь и центральную часть России, сообщает «Би-Би-Си». «Это огромный регион, который очень слабо заполнен», - сказал глава государства на совещании в Благовещенске. Медведев напомнил, что накануне истек срок, когда правительство должно было предоставить данные по повышению эффективности госпрограммы по добровольному переселению соотечественников. По данным ФМС, за время действия программы добровольного переселения соотечественников на Дальний Восток переехали 377 человек.