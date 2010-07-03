Без рецепта будут продавать только зеленку?

В планах правительства - возвращение к системе рецептурного отпуска лекарств до конца этого года. Кроме того, будет усилен контроль и ответственность за рекламу медицинских препаратов. Об этом в интервью «Зеркалу недели» рассказал министр здравоохранения Зиновий Мытник. Министр заверил, что Украина скоро вернется к принципу рецептурного отпуска лекарств. «Недавно состоялось совещание у премьер-министра, на котором рассматривался вопрос фармацевтической отрасли, говорили о поддержке отечественного производителя лекарств и медоборудования, о доступности медикаментов. Есть соответствующее поручение, чтобы ввести рецептурный отпуск медпрепаратов. Конечно, останется группа безрецептурных, - никто не будет отпускать зеленку по рецепту, - сказал Мытник. - Мы также хотим добиться, чтобы в рецепте указывалась международное непатентованное название препарата, чтобы пациенту не навязывали препарат какой-то одной фирмы. «И тогда пациент придет в аптеку, там ему предложат 10 или 12 производителей нужного ему препарата, назовут цену, а он уже сам будет выбирать. Думаю, так будет еще до конца нынешнего года», - заверил министр. Мытник подчеркнул, что у правительства есть цель решить проблему недобросовестной рекламы лекарств в СМИ. «Недопустимо, когда неизвестно что выдается за лекарство, когда уверяют, что это поможет вылечить не только легкие заболевания, но и рак. Будем разбираться с биологически активными добавками, хотим ввести лицензирование БАДов, поскольку на этом тоже обманывают людей: дедушка или бабушка, поверив рекламе, копят полгода деньги, покупают дрянь и ждут выздоровления. А потом пишут нам жалобы», - заявил министр. При том Мытник сообщил, что Минздрав подготовил и свои предложения по контролю рекламы лекарственных средств. «У нас уже готовы изменения в закон о рекламе - мы предлагаем усилить контроль и ответственность за рекламу лекарств», - отметил министр.