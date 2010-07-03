Завтра в Украине жарко и грозы

4 июля в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+15 градусов, днем +19...+25 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +5...+10 градусов, днем +22...+27 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градуса. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов. На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+19 градусов, днем +26...+31 градус. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, на побережьях до +21 градуса, днем +25...+31 градус. В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +25...+30 градусов. В Ялте кратковременный дождь, температура ночью +20...+22 градуса, днем +25...+27 градусов. 3 июля температура воды в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.