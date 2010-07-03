В детском лагере под Астраханью произошло массовое отравление

Массовое заболевание кишечной инфекцией произошло в летнем лагере железнодорожников в селе Бирюковка Астраханской области, 12 детей госпитализированы, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Александр Буркин, передает «Газета.ru». По его словам, с пятницы у детей начали проявляться такие симптомы как рвота, диарея, боли в животе и небольшая температура. Буркин отметил, что специалисты берут пробы в лагере, проверяют документацию и устанавливают причины заболевания. В ближайшее время на лагерь планируется наложить карантин. Всего в ведомственном лагере находятся 213 человек.