Польша предоставит России возможность инспекции объектов ПРО

Польша предоставит России возможность инспекции объектов системы противоракетной обороны. Об этом, как сообщает канал «Вести», после подписания дополнения к основному польско-американскому договору по ПРО заявил глава МИД республики Радослав Сикорский, передает Utro.ru. «Мы хотим, чтобы эта система была наиболее прозрачной, в частности, чтобы Российская Федерация была убеждена, что эта система строится для заявленных целей, поэтому мы будем предоставлять возможность проверки», - сказал он. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, со своей стороны, отметила, что эта система «носит оборонительный характер и не представляет угрозы для России». Базовый договор о размещении в Польше объектов системы ПРО США был подписан в Вашингтоне в августе 2008 года. Подписанный в Кракове протокол приводит его в соответствие «с новой архитектурой системы противоракетной обороны», которая была объявлена 17 сентября 2009 президентом США Бараком Обамой. По словам Сикорского, «дополнение определяет обновленную конфигурацию военной базы в Редзиково, с использованием нового типа ракет». «Предыдущая версия системы (которую планировалось разместить в Польше при Джордже Буше) могла бы отражать только удар межконтинентальных баллистических ракет, а ракеты, которые в конечном итоге будут размещены в Польше, смогут защитить весь Североатлантический альянс от атак с различных расстояний и направлений», - сказал он. В сентябре прошлого года администрация Обамы заявила об отказе от дорогостоящих планов размещения в Польше ракет-перехватчиков шахтного базирования в пользу использования ракет типа SM-3. В качестве основной причины аннулирования более обширных планов США назвали меньший, чем предполагалось ранее, риск ядерной баллистической атаки со стороны Ирана. Новый подход к системе ПРО предполагает, что она в первую очередь будет защищать американские войска, размещенные в разных частях мира, от ракет малой и средней дальности. Один из таких комплексов - батарея Patriot - появился в мае этого года в польском городке Моронг в 60 километрах от границы с российской Калининградской областью. Как заявил министр обороны республики Богдан Клих, ракеты SM-3 в соответствии с «ясным заявлением американской стороны» появятся в Польше в период с 2015 по 2018 годы.