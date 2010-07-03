В Севастополе откроют исторический комплекс «Михайловская батарея»

3 июля 2010, 18:16

В Севастополе 4 июля в фортификационном сооружении XIX века тематической экспозицией «Героический Севастополь» откроют военно-исторический комплекс «Михайловская батарея» - филиал Национального военно-исторического музея Украины. Как передает корреспондент УНИАН, в эти дни на Михайловской батарее (севастопольцы называют этот объект, построенный в 1843-1846 годах на месте земляной батареи вдоль Северного берега Севастопольской бухты, Михайловским равелином) продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Как сообщил журналистам коллекционер и меценат Алексей Шереметьев, ремонтные работы начались 15 марта 2010 года. По его словам, «наша задача была не привносить сюда ничего того, что могло каким-то образом изменить внешний облик, а сохранить и восстановить его в первоначальном виде и объеме». Он сообщил, что тематическая экспозиция «Героический Севастополь» (выставка из частной коллекции А.Шереметьева) будет рассказывать об истории города со времен его создания и до Великой Отечественной войны. «Будет много уникальных экспонатов общим количеством более 10 тысяч… Большинство предметов - это фотографии, документы. В частности, впервые широкому зрителю будет представлена личная печать адмирала Михаила Лазарева», - сказал А.Шереметьев и выразил надежду, что военно-исторический комплекс «Михайловская батарея» станет «отправной точкой в создании глобального движения реконструкции в Крыму». Начальник Национального военно-исторического музея Украины полковник Виктор КАРПОВ сообщил журналистам, что А.Шереметьев «по своей частной инициативе, вообще по зову сердца принял решение вместе с Вооруженными Силами создать вот такой музей». Руководитель музея подчеркнул, что «только в августе прошлого года было принято решение о создании такого музея, только в сентябре 2010 года это здание перешло в функциональное управление Национального военно-исторического музея Украины, и только три месяца шли ремонтно-восстановительные работы, и вы видите результат». По информации В.Карпова, в филиале также ведется работа по созданию на внешней площадке комплекса экспозиции военно-морского вооружения. Как сказал полковник, «для того, чтобы полностью восстановить это здание, по нашим, музейным подсчетам, только на общестроительные работы необходимо примерно 25 млн. грн. Для создания музейной экспозиции нужно до 5 млн. грн. На открытие выставки «Героический Севастополь» деньги выделил А.Шереметьев». В.Карпов добавил, что общая площадь экспозиции «Героический Севастополь» - более 2,5 тыс. кв. м, а площадь всего равелина - более 5 тыс. кв. м. Открытие филиала приурочат ко Дню флота Украины, который ежегодно отмечается в первое воскресенье июля.

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