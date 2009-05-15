ГМО всплывают на поверхность

Использовать генетически модифицированные организмы или нет – вопрос, без сомнения, очень важный. С одной стороны – еще не доказано влияние ГМО на организм человека. С другой – этой темой можно легко спекулировать.

Что мы знаем о генетически модифицированных продуктах?

То и дело мы слышим: генетически модифицированные растения могут использоваться в пищевой промышленности, и к чему это приведет – неизвестно. Но при этом мы молчим, что генетически модифицированные микроорганизмы давно уже в ней используются. Например, для производства сыров. А так же в фармацевтике (противовирусный препарат рекомбинантный интерферон).

Впервые генетически модифицированные растения были использованы с коммерческой целью в 1996 году, а уже в 2006 году их выращивали в 22 странах мира. Такие растения сегодня в пищу употребляют сотни миллионов людей, в том числе и в ЕС. Хотя известно, что совсем недавно выращивание трансгенных растений в Европе было запрещено из-за отсутствия законодательства в этой области. Но вот запрета использовать продукты с их содержанием в пищу людей и животных не было. Более того, после отмены вышеуказанного запрета, с каждым годом число европейских стран, решающих выращивать генетически модифицированные растения, только увеличивается.

И все потому, что ГМ-растения нужны для трансформирования некоторых физиологических и агрономических характеристик отдельных сортов (дабы обеспечить устойчивость к действию высоких и низких температур, гербицидам, вредителям, болезням), а так же для изменения качества самого продукта – его цвета, длительности хранения, времени созревания.

Ныне более ста видов растений модифицированы. Но с целью продажи выращивать можно не так много. На коммерческом рынке есть генетически модифицированная кукуруза, тыквы, соя, рапс, люцерна, хлопчатник, табак. А так же плодово-овощные культуры: помидоры, огурцы, паприка, салат, картофель. Лидер по выращиванию таких растений – США. Множество таких полей существуют и в Бразилии, Аргентине, Канаде, Китае.

При этом все время существования ГМО проводятся разные исследования – ученые всего мира пытаются выяснить, как они влияют на организм человека. Одни эксперты настаивают: ни о каком негативе речи не идет – ничего подобного доказано еще не было. Другие – пророчат человечеству появление неизвестных доныне болезней и эпидемий именно в связи с применением ГМО. Вполне возможно, что одни правы, а иные –преувеличивают. Однако шумиха вокруг ГМО является свидетельством того, что в игру давно вступили глобальные компании, которые занимаются сельскохозяйственными культурами и средствами защиты растений. А это миллиарды долларов! Вот и получается, что биотехнологические компании и производители семян и удобрений – жесткие конкуренты. В Украине, конечно, все гораздо мельче – однако она является частью глобального рынка и ситуация с ГМО касается ее в полной мере, а может и больше, учитывая неурегулированность этого вопроса.

Сила закона

Но как бы там ни было, Украине рано или поздно должна была определиться в вопросе применения генетически модифицированных организмов, при этом прибегнув к весомым аргументам.

Во-первых, можно ли выращивать подобные растения на территории страны и использовать в пищевой промышленности? Так не хочется думать, что Украина не очень интересуется, в каких объемах у нас выращиваются вот такие «трансформеры»: фермеры тихо получают малую прибыль, компании, владеющие правами на ГМ-сорта – огромные деньги. Но на самом деле пора бы определиться, какие сорта растений нужны нам, а какие нет, и каковы результаты работы отечественных селекционеров? Еще один момент – непрекращающееся разговоры о том, что в Украину ввозятся в огромных масштабах трансгенные пищевые продукты. Да, результаты исследований некоторых украинских лабораторий доказывают, что такие продукты есть на нашем рынке (по данным Госпотребстандарта, в 40% пищевой продукции содержатся ГМ-компоненты), но о целостной картине говорить сложно.

Во-вторых, актуальным остается вопрос, обязательно ли сообщать потребителям, что продукты содержат ГМО. К этому не первый год призывают защитники прав потребителей. Необходимость информирования потребителей не вызывает сомнений у здравомыслящих людей - мы должны знать, что едим и в каких количествах.

В Украине на данный момент действует закон «О детском питании». В нем речь идет о том, что продукты питания для детей не могут содержать генетически модифицированные организмы. В законе «О защите прав потребителей» говорится об обязательной маркировке детских пищевых продуктов. Никто также не отменял указ Президента, где сказано о необходимости маркировки продуктов питания, которые содержат ГМО.

Кроме того, в 2002 году Украина присоединилась к Картахенскому протоколу, который предусматривает жёсткий контроль за ГМО, и взяла на себя обязательства принять закон «О биобезопасности». Его приняли лишь в 2007 году вместе с другими документами, готовясь вступать в ВТО. Но тот документ оказался несколько несовершенным. Поэтому 1 августа 2007 года Кабмин принял решение №985 о маркировании продукции, содержащих более 0,9% генетически модифицированных организмов, и запрете использования ГМО в детском питании. Это постановление должно было вступить в силу с 1 ноября 2007-го. Однако, спустя насколько дней, правительство постановление отменило. Тогда Всеукраинская экологическая лига подала в суд, и выиграла его. С того времени ситуация в украинском правовом поле почти не менялась. Только в ноябре 2008 года в Украине приняли государственный стандарт, в соответствии с которым все продукты питания, содержащие ГМО, должны маркироваться. Приказ о начале действия международных стандартов должен был вступить в силу уже 1 мая. Но опять-таки дело провалилось – этот Госстандарт не имел силы без утверждения Кабмина. А перед тем его должны были завизировать ряд ведомств, в том числе и Министерство юстиции. Последнее долго мешкало. Некоторые экологи даже стали поговаривать об отстаивании интересов неких транснациональных корпораций.

Тем не менее, на днях Кабинет Министров все-таки обязал отечественных производителей маркировать содержания ГМО в продуктах.

«Это постановление Кабмина имеет большое значение для формирования государственной системы биологической безопасности для граждан Украины, – уверена Татьяна Тимочко, заместитель председателя Всеукраинской экологической лиги. – Эта маркировка должна определять название генетически модифицированного организма, который содержится в продукте питания, и его количество. Кстати, информация должна подаваться тем же шрифтом, которым на этикетке напечатано название конкретного продукта, то есть достаточно большим. Можно говорить, что это будет очевидная информация. Кроме того, все продукты, которые производятся в странах ЕС, давно маркируются. Это происходит и в России. А в соответствии с украинским законодательством, вся информация о составе ингредиентов любых продуктов питания должна быть на государственном языке, что касается и ГМО. Что касается процента, от которого должно начинаться маркирование, то на этот счет была большая дискуссия. В некоторых странах начинают с 0,1%, в иных – от 0,5% или 0,9%. Кабмин для Украины определил этот процент от нуля».

То есть мы будем точно знать, есть ли в продуктах ГМО или нет, а не будут думать о каких-то допустимых нормах.

«Мы предлагали ввести маркировку продовольственных товаров, в которых есть ГМО больше 0,9%, – сказал заместитель министра экономики Сергей Романюк журналистам. – Так в Европейском Союзе. Но по предложению министра юстиции было принято решение, чтобы не устанавливать это решением Кабинета Министров, а исходить из технических возможностей лабораторий, которые есть сегодня в Госпотребстандарте. Таким образом, отныне любое наличие ГМО в продукте обязательно должно быть обозначено на этикетках любого продовольственного товара отечественного производства».

Новый бизнес?

Также в связи с этим решением Кабинета Министров возникает еще ряд вопросов. Например, каким образом внедрять маркировку для продукции и создать эффективную систему контроля. Кроме того, возникают вопросы о стоимости маркировки и услуг анализа на содержание ГМО, количестве лабораторий для проведения таких анализов. Можно говорить и об украинском законодательстве, в котором пока не предусмотрена ответственность за нарушения порядка маркировки продуктов питания на предмет содержания в них ГМО.

По словам Романюка, подобные лаборатории в Украине есть. Они находятся в НП «Укрметртестстандарт», Институте экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя, Национальном университете биоресурсов, ГП «Винницастандартметрология». Но их, безусловно, недостаточно – эти предприятия не смогут справиться со всеми заказами в масштабах страны. Поэтому в Госкомитете по техническому регулированию и потребительской политике думают над созданием целой сети подобных лабораторий.

«Но если исходить из того, что государственные стандарты, которые обязывают производителей маркировать продукты, были приняты еще в ноябре прошлого года, то за это время все могли неспешно подготовиться и провести необходимые анализы, – продолжает Татьяна Тимочко. – Тем более что на сырье, которое они получают из-за границы, тоже указано, есть ли ГМО. Да, сегодня четыре украинские лаборатории работают на полную мощность. И с их помощью до 1 июля можно будет промаркировать продукты питания. Конечно, лучше, чтобы было таких лабораторий больше, организовать их в отдельных регионах страны. Хотя таковые, думаю, очень быстро будут созданы – люди понимают, что это тоже бизнес и таким образом можно зарабатывать деньги. Не исключаю, что уже существующие лаборатории закупят себе необходимое оборудование».

Что касается цены вопроса создания лабораторий, то можно назвать конкретные цифры – более чем полмиллиона гривен (готово ли государство на такие шаги?). Одно же исследование на наличие содержания ГМО в пищевых продуктах сегодня стоит примерно пять сотен гривен.

Следует отметить, что украинские компании не испугались нововведений. Более того, некоторые производители, не дожидаясь официальных документов, стали сообщать, что в их продукции нет ГМО. Другие говорят, что это постановление Кабинета Министров никак не повлияет на их работу. Тем более что многие предприятия, работающие на экспорт, постоянные клиенты вышеупомянутых лабораторий.

Но в любом случае, о результатах проведенной «операции» можно будет говорить только в середине лета, когда все продукты в украинских магазинах будут протестированы на содержание ГМО. Возможно, тогда мы увидим отдельные стеллажи с более дешевыми товарами, так, как это происходит в ЕС. И так хочется надеяться, что правительство сделало шаг навстречу всем украинцам, а не еще одну попытку обогатить отдельных людей.