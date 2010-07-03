В Симферополе расстреляли бизнесмена

В Симферополе 2 июля неизвестный расстрелял из пистолета 25-летнего местного предпринимателя. Как сообщает УНИАН со ссылкой на крымское управление МВД, 2 июля около 17:00 от врачей "скорой помощи" в Симферопольскую милицию поступило сообщение о том, что в больницу был доставлен мужчина с огнестрельными ранениями груди. От полученных телесных повреждений он скончался. Работники следственно-оперативной группы установили, что, когда погибший подъехал к подъезду дома на автомобиле "Тойота Камри", неизвестный совершил в него около четырех выстрелов из пистолета, вероятнее всего системы "Браунинг", и скрылся с места преступления.