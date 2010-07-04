Джейси Дагард, после 18 лет сексуального рабства, получит $20 млн компенсации

Правительство Калифорнии утвердило выплату компенсации семье Джейси Ли Дагард, которая была похищена в 11-летнем возрасте супругами Гарридо и провела 18 лет в сексуальном рабстве, пишет газета Telegraph. Джейси связалась со своей семьей в августе прошлого года. За время, проведенное у насильника, она родила двоих детей. В феврале Джейси подала иск против властей штата Калифорния, потребовав компенсации за причиненный психологический, физический и моральный ущерб, передает Utro.ru. «$20 млн не могут стать возмещением 18 лет насилия, так как то, что эти люди перенесли невозможно сравнить ни с какой суммой денег», – заявил судья, принимающий участие в заседании. Издание сообщает, что на выданные властями деньги, семья планирует купить дом, а также обеспечить двоих дочерей Джейси необходимым образованием. Но большая часть суммы потребуется на многолетнюю врачебную терапию.