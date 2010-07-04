Китайский пловец-любитель намерен проплыть больше 1000 км по реке Янцзы

Житель китайской провинции Хубэй намерен преодолеть вплавь более тысячи километров по реке Янцзы до Шанхая, чтобы посетить международную выставку «Экспо-2010», сообщает агентство Синьхуа, передает Newsru.com. Пловец-любитель, 56-летний Бао Чжэнбинь, намерен начать заплыв 7 июля и прибыть в Шанхай через пять недель. Во время путешествия его будут сопровождать на лодке друзья, чтобы взять пловца на борт, когда ему потребуется отдых. Пловцу поступили предложения присоединиться к его заплыву, но он отказался от партнеров, заявив, что это его собственное путешествие. Если заплыв пройдет успешно, то в следующем году Чжэнбинь намерен отправиться вплавь по Миссисипи. Бао Чжэнбинь - бывший журналист, сейчас он работает в одной из телекоммуникационных компаний.