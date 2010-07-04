На Буковине из-за наводнения погибли 3 человека

В семи районах Черновицкой области и в Черновцах продолжаются восстановительные работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло в результате длительных сильных дождей, шквалистого ветра с 28 на 29 июня. По состоянию на утро воскресенья в результате наводнения в Черновицкой области погибли три человека, еще один считается пропавшим без вести. В субботу были выявлены тела двух погибших детей (1997 та 2001 г.р.). Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на территории области полностью разрушен 31 жилой дом и 5 частично. Остаются частично подтопленными 3 из 40 населенных пунктов. Во всех 114 обесточенных населенных пунктах восстановлено электроснабжение. По информации Службы автомобильных дорог в Черновицкой области, остаются разрушенными 6 автомобильных мостов, поврежденными (с учетом повреждений подъездных путей) 32 из 44 (восстановлены 12) автомобильных и 2 железнодорожных моста, 115 тыс. 890 метров из 154 тыс. 890 метров (восстановлены 39 тыс. метров) дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения, а также 650 метров водозащитных дамб. В пострадавших районах в результате сильного переувлажнения грунта произошла активизация оползневых процессов. По информации Черновицкого областного центра по гидрометеорологии Государственной гидрометеорологической службы, по состоянию на 20:00 субботы уровень воды в реке Прут составил 174 см, что на 256 см ниже уровня выхода воды в заводь, в реке Сирет -334 см (ниже на 266 см).