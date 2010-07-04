Дожди причинили убытки Ивано-Франковщине на сотни миллионов

В Ивано-Франковской области убытки, нанесенные сильными дождями в конце июня этого года, оценивают в более чем 300 млн грн. Об этом сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк, информирует Интерфакс-Украина. «300 млн грн - это только то, что учли в населенных пунктах», - сказал Вышиванюк. Он подчеркнул, что это лишь часть убытков из-за непогоды. «Не учтено здесь такие огромные убытки и потери, как оползни. Эти убытки еще не учтены. И масштабы, величину оценки мы не знаем, потому что здесь нужна работа проектных институтов: что нужно делать и на какие суммы. Так что эта цифра неучтена», - пояснил глава области. По его словам, «убытки очень велики, особенно в городах Косове и Снятыне». «Это два города, где больше всего эти проблемы (оползни. – Ред.)», - отметил Вышиванюк. Как сообщалось, в Ивано-Франковской области 22-29 июня прошли сильные ливни.