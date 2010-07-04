Азаров: Украина - крупное морское государство

Премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил моряков с Днем флота Украины. «Жизнь Украины как крупного морского государства нельзя представить без кораблей и судов, портов, научных, исследовательских и конструкторских учреждений, судостроительной отрасли и т.д. Все это – живой организм, десятки тысяч людей, которые вписали в историю нашего государства много славных страниц», - идет речь в поздравлении Азарова, размещенном на Правительственном портале. По словам премьера, государство чествует военных моряков за добросовестную самоотверженную службу во имя обеспечения обороны и неприкосновенности морских рубежей государства и высоко ценит их профессиональное мастерство, мужество, патриотизм и верность боевым традициям флота. Государство чествует работников морского и речного транспорта, которые в сегодняшних сложных условиях нацелены на повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли, внедрение современных технологий, обновление флота. «Государство чествует всех людей трудной, опасной и так необходимой Украине профессии – моряков», - отметил премьер. Азаров пожелал всем украинским морякам мира, согласия, крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия. «Пусть профессиональные знания, жизненный опыт, настойчивая энергия и вдохновение каждого из вас будут способствовать укреплению государства, инновационным изменениям, улучшению жизни в Украине, согласию и пониманию в обществе», - говорится в поздравлении премьера.