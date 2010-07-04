В Украине лечится больше людей, чем живет

По статистике Министерства экономики, на обслуживании системы здравоохранения находятся 58 миллионов человек, в то время как численность населения Украины не превышает 45 миллионов. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Зиновий Мытник, подчеркнув, что выделенные в этом году на нужды здравоохранения 42 миллиарда гривен используются неэффективно, сообщает «Зеркало недели». «Беда в том, что вместо единого медицинского пространства существует очень разветвленная система ведомственной медицины. Почему это плохо? Деньги, выделяемые на здравоохранение, на самом деле очень рассеяны по разным ведомствам. Скажем, сейчас, по статистике, заметьте, не Минздрава, а Министерства экономики, на обслуживании системы здравоохранения насчитывается 58 миллионов населения », - заявил министр. Такие показатели объясняются тем, что отдельные категории пациентов имеют двойное или тройное финансирование: и по месту жительства, и в ведомстве, в котором работают. «А если учесть те миллионы граждан, на которых выделяются так называемые «подушные» деньги, а на самом деле они живут и работают за границей, то картина становится еще парадоксальней», - отметил Мытник. Поэтому первым шагом на пути к реформированию должно стать приведение к общему знаменателю финансирования медицины как отрасли и рациональное применение наличных средств, считает министр. «Мы сейчас имеем готовый проект закона о внесении изменений в основы законодательства о здравоохранении, в частности в закон о лечебном заведении. В тех дополнениях как раз и говорится об изменениях в финансировании лечебных учреждений. Мы должны подготовить законодательную базу, без этого невозможно что-то менять», - заявил Мытник.