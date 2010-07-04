В Украине – дожди и грозы

5 июля в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер восточный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, гроза, днем в отдельных районах град, ветер западный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, ночью местами, температура ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине кратковременный дождь, ночью местами, температура ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22 градуса. В Трускавце кратковременный дождь, ночью местами, температура ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21 градус. В Сваляве кратковременный дождь, ночью местами, температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса. На севере Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер восточный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер восточный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов. На юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +25...+30 градусов. В Ялте ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +20...+22 градуса, днем +27...+29 градусов. 4 июля температура воды в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.