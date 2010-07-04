Клинтон высказалась за развитие демократии в Азербайджане

Розвиток демократії в Азербайджані, а також питання Карабаського врегулювання стали однією з основних тем зустрічей держсекретаря США Гіларі Клінтон, які вона провела в неділю в Баку. Клінтон заявила, що США як співголова Мінської групи ОБСЄ і далі продовжуватимуть посередницькі зусилля в Карабаському врегулюванні, інформує радіо «Свобода». У ході зустрічі з молодіжними активістами Клінтон зазначила, що її пріоритети як держсекретаря США - це підтримка демократії, свободи, молоді, громадської активності, включаючи свободу в Інтернеті. При цьому вона повідомила, що обговорила з керівництвом Азербайджану питання про звільнення заарештованих рік тому двох молодих блогерів Еміна Міллі і Аднана Гаджізаде. Молоді люди були засуджені відповідно до 2,5 і 2 років позбавлення волі за звинуваченням у хуліганстві. Проте на тверде переконання місцевої і міжнародної демократичної громадськості, їх переслідують за політичне інакомислення в Інтернеті.